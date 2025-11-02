"Vojska je potpuno spremna": Kim Džong Un izvršio inspekciju borbene gotovosti jedinice za specijalne operacije

Lider Severne Koreje Kim Džong Un je izvršio inspekciju borbene gotovosti vojne jedinice za specijalne operacije i dao uputstva za njen razvoj, javljaju severnokorejski mediji.

Kim je u petak posetio štab 11. korpusa Korejske narodne armije, najelitnije jedinice specijalnih snaga severnokorejske vojske, iz koje su krajem prošle godine raspoređene trupe u Rusiju, zbog učešća u ratu u Ukrajini, prenosi južnokorejska agencija Jonhap. Severnokorejski lider je saslušao izveštaj o operativnom planu jedinice i izložio je "strateške politike i važne zadatke" za razvoj snaga za specijalne operacije. Kim je takođe naglasio potrebu za preduzimanjem