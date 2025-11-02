Predsednik Vučić obišao gradilište EXPO u Surčinu: "Nacionalni stadion biće izgrađen do kraja februara 2027"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je gradilište Nacionalnog stadiona u Surčinu u okviru EXPO projekta kako bi se lično uverio kako teku radovi na najzahtevnijem objektu u sklopu projekta.

Predsednika je na početku gradilišta dočekao ministar finansija Siniša Mali, a zatim su krenuli u obilazak. Vučića su informisali o napretku radova, nakon čega se predsednik pozdravio sa radnicima. Nacionalni stadion imaće kapacitet od 52.000 sedećih mesta, a gradi se prema UEFA standardima. Dizajn i arhitetkonsko rešenje izradio je Mark Fenvik. Kamen temeljac za izgradnju stadiona položio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić 1. maja 2024. godine. Pogledaj