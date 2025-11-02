Na prodaju imovina Građevinskog preduzeća Rad – 28 lokala i nezavršeni objekat robne kuće u Kragujevcu nude se za 91,3 miliona dinara

Agencija za licenciranje stečajnih upravnika oglasila je prvu prodaju imovine stečajnog dužnika – Građevinskog preduzeća Rad D.P.

Beograd, koja će biti sprovedena metodom javnog nadmetanja, piše eKapija. Predmet prodaje je arhitektonsko-urbanistička celina koja obuhvata 28 lokala i atomsko sklonište u poslovnoj zgradi u Ulici Voje Radića 6 i Suvoborskoj 6 u Kragujevcu, ukupne korisne površine 3.312 m², kao i nezavršen objekat robne kuće izgrađen do nivoa ploče prizemlja na parceli broj 2157 u istoj katastarskoj opštini, površine 1.141 m². Početna cena imovine iznosi 91.292.295 dinara, dok je