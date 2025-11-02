Ova 2 dela Beograda u ponedeljak su bez vode: Čak i centar grada, spremite zalihe, česme suve od ujutru do uveče

Beogradski vodovod najavio je da će zbog radova u opštini Stari grad u ponedeljak 3. novembra, od 8.30 do 18, bez vode ostati potrošači u delu Bulevara despota Stefana. U saopštenju se precizira će se to dogoditi potrošačima koji žive na adresama sa neparnim brojevima, od Gundulićevog venca do ulice Džordža Vašingtona. Istog dana, zbog radova u opštini Surčin, od 9 do 20, bez vode će ostati potrošači u naselju Progar. Kurir.rs/Beta