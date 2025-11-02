Hegset: Vašington i Peking će uspostaviti direktne kanale za vojnu komunikaciju

Američki ministar je pozvao zemlje jugoistočne Azije da budu čvrste i ojačaju svoje pomorske snage kako bi se suprotstavile sve više „destabilizujućim” akcijama Kine u Južnom kineskom moru

KUALA LUMPUR - Američki ministar odbrane Pit Hegset izjavio je danas da će Vašington i Peking uspostaviti direktne kanale za vojnu komunikaciju, dodajući da bilateralne veze između dve zemlje „nikada nisu bile bolje”. Hegset je rekao da je kasno sinoć, na marginama regionalnog bezbednosnog sastanka, razgovarao sa svojim kineskim kolegom, admiralom Dong Džunom, te da je tom prilikom postignuta saglasnost da su „mir, stabilnost i dobri odnosi najbolji put za dve