Danas i sutra masovno će da nas boli glava, a raspoloženje od suza do smeha, evo šta je razlog

Blic pre 1 sat
Danas i sutra masovno će da nas boli glava, a raspoloženje od suza do smeha, evo šta je razlog

Od toplog i sunčanog jutra do kišne večeri sa pljuskovima, grmljavinom i padom temperature. Ovo je prognoza za današnji dan prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) i pravo lice jeseni. Kako se budu menjale vremenske prilike, menjaće se i naše raspoloženje.

Toplije i sunčano vreme tokom prepodneva preći će sredinom dana u naoblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, uz pad temperature. Ovu promenu će mnogi i osetiti jer će izazvati: Kako piše na sajtu RHMZ-a, naoblačenje sa kišom doći će sa severa i zapada Srbije, a do večeri proširiće se na sve krajeve zemlje. Prestanak padavina se očekuje uveče, prvo na severu i zapadu zemlјe, a tokom noći i u centralnim krajevima. Vetar slab i umeren, najpre južnih
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Nova najava RHMZ: Stiže naoblačenje sa severozapada Srbije

Nova najava RHMZ: Stiže naoblačenje sa severozapada Srbije

Nova pre 1 sat
Stiže zahlađenje Evo kakvo nas vreme očekuje narednih nedelju dana

Stiže zahlađenje Evo kakvo nas vreme očekuje narednih nedelju dana

Alo pre 1 sat
Vremenska prognoza: Sutra hladnije, posle podne smanjenje oblačnosti

Vremenska prognoza: Sutra hladnije, posle podne smanjenje oblačnosti

Serbian News Media pre 2 sata
Sutra hladnije, oblačno, ponegde sa slabom kišom

Sutra hladnije, oblačno, ponegde sa slabom kišom

Novi magazin pre 1 sat
Vreme oblačno sa kišom, očekuje se pad temperature

Vreme oblačno sa kišom, očekuje se pad temperature

Stav.life pre 3 sata
Stiže jače naoblačenje s kišom

Stiže jače naoblačenje s kišom

OK radio pre 4 sati
Danas kiša i pad temperature

Danas kiša i pad temperature

Novi magazin pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

RHMZ

Društvo, najnovije vesti »

Student koji pešači iz Novog Sada: Mnoge majke su nas usput grlile i govorile nam da se saosećaju sa Dijanom Hrkom

Student koji pešači iz Novog Sada: Mnoge majke su nas usput grlile i govorile nam da se saosećaju sa Dijanom Hrkom

N1 Info pre 25 minuta
Ministar Gašić: Srbija dugoročno opredeljena da se ne učlanjuje u vojno-političke organizacije

Ministar Gašić: Srbija dugoročno opredeljena da se ne učlanjuje u vojno-političke organizacije

Beta pre 0 minuta
Udruženje arhitekata traži hitno povlačenje predloženog zakona o revitalizaciji zgrada Generalštaba

Udruženje arhitekata traži hitno povlačenje predloženog zakona o revitalizaciji zgrada Generalštaba

Beta pre 10 minuta
Udruženje arhitekata Srbije: Odmah povući predlog leks specijalisa za Generalštab

Udruženje arhitekata Srbije: Odmah povući predlog leks specijalisa za Generalštab

Radio 021 pre 20 minuta
UNS osudio napade na novinare koji su izveštavali sa skupa podrške Dijani Hrki: „Okupljeni u Pionirskom parku da odgovaraju za…

UNS osudio napade na novinare koji su izveštavali sa skupa podrške Dijani Hrki: „Okupljeni u Pionirskom parku da odgovaraju za nasilničko ponašanje“

Nova pre 0 minuta