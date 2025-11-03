Danas i sutra masovno će da nas boli glava, a raspoloženje od suza do smeha, evo šta je razlog

Od toplog i sunčanog jutra do kišne večeri sa pljuskovima, grmljavinom i padom temperature. Ovo je prognoza za današnji dan prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) i pravo lice jeseni. Kako se budu menjale vremenske prilike, menjaće se i naše raspoloženje.

Toplije i sunčano vreme tokom prepodneva preći će sredinom dana u naoblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, uz pad temperature. Ovu promenu će mnogi i osetiti jer će izazvati: Kako piše na sajtu RHMZ-a, naoblačenje sa kišom doći će sa severa i zapada Srbije, a do večeri proširiće se na sve krajeve zemlje. Prestanak padavina se očekuje uveče, prvo na severu i zapadu zemlјe, a tokom noći i u centralnim krajevima. Vetar slab i umeren, najpre južnih