Gotovo je, Tramp doneo odluku koja menja sve! Putinu i Zelenskom su upravo stigle vesti koje bacaju na kolena: "u ovom trenutku, to moramo da uradimo"

Američki predsednik Donald Tramp srušio je nade Ukrajine da će dobiti krstareće rakete tomahavk, rekavši da "baš ne razmišlja" o tom potezu. Istovremeno, Tramp je poslao oštru poruku Ukrajini i Rusiji: sami rešite rat.

Obraćajući se novinarima u avionu Air Force One na putu za Vašington, Tramp je odbacio ključni zahtev Ukrajine za vojnu pomoć, uprkos nedavnim izveštajima koji ukazuju na to da je Pentagon smatrao da su američke zalihe tomahavka dovoljne za transfer. Na pitanje novinara šta bi predstavljalo "poslednju slamku" koja dokazuje da ruski lider Vladimir Putin nije spreman da okonča rat, Tramp je sugerisao da će se uskoro povući iz mirovnih pregovora. - Nema poslednje