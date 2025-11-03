Horor u Zemunu: Žena posle svađe zarila suprugu nož u grudi

Policija je uhapsila I.J. (48) iz Beograda zbog sumnje da je u nedelju zarila suprugu nož u grudi.

I.J. je osumnjičena da je u stanu u Zemunu, posle svađe sa suprugom M.J. (51), uzela nož i nanela mu ubodnu ranu u predelu grudi. Povređenom je lekarska pomoć ukazana u KBC Zemun gde su mu konstatovane teške telesne povrede. Policija je I.J. napisala prijavu za nanošenje teških telesnih povreda nakon čega joj je određen pritvor do 48 sati. Istragu vodi Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu. ( Telegraf)
