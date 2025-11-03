"Jedan policajac povređen": Oglasio se MUP o incidentima kod Skupštine: "Organizovana grupa napala građane u Pionirskom parku"

Blic pre 6 sati
"Jedan policajac povređen": Oglasio se MUP o incidentima kod Skupštine: "Organizovana grupa napala građane u Pionirskom parku"…

"Ministarstvo unutrašnjih poslova i Bezbednosno-informativna agencija najoštrije osuđuju večerašnje incidente koji se dešavaju u centru Beograda, u neposrednoj blizini zgrade Narodne skupštine Republike Srbije", stoji u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova.

- Organizovana grupa učesnika neprijavljenog skupa, okupljena u ulici Kneza Miloša, napala je građane koji su se nalazili na prijavljenom javnom skupu, u Pionirskom parku, bacajući različite predmete i pirotehnička sredstva u pravcu okupljenih. Tom prilikom je zapaljen jedan od šatora, u kojima su se u tom trenutku nalazili ljudi, čime je ozbiljno ugrožena njihova bezbednost i postojala je realna opasnost da dođe do težih posledica, uključujući i povređivanje ili
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

MUP: Uhapšen 36-godišnjak osumničen da je nepristojnim gestovima i pokazivanjem polnog organa remetio javni red i mir

MUP: Uhapšen 36-godišnjak osumničen da je nepristojnim gestovima i pokazivanjem polnog organa remetio javni red i mir

Euronews pre 4 sati
MUP: Uhapšen osumnjičeni kod Skupštine, pokazivao polni organ

MUP: Uhapšen osumnjičeni kod Skupštine, pokazivao polni organ

Danas pre 4 sati
"Uhapšen muškarac, pokazivao polni organ kod skupštine": Oglasio se MUP: Nastavlja se dalji rad na procesuiranju svih lica…

"Uhapšen muškarac, pokazivao polni organ kod skupštine": Oglasio se MUP: Nastavlja se dalji rad na procesuiranju svih lica koja su izazivala incidente

Blic pre 5 sati
"Uhapšen muškarac, pokazivao polni organ kod skupštine": Oglasio se MUP: Nastavlja se dalji rad na procesuiranju svih lica…

"Uhapšen muškarac, pokazivao polni organ kod skupštine": Oglasio se MUP: Nastavlja se dalji rad na procesuiranju svih lica koja su izazivala incidente

Blic pre 5 sati
Zapaljen šator, povređen jedan policajac: MUP tvrdi da su okupljeni napali učesnike prijavljenog skupa u Pionirskom parku

Zapaljen šator, povređen jedan policajac: MUP tvrdi da su okupljeni napali učesnike prijavljenog skupa u Pionirskom parku

Danas pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Ministarstvo unutrašnjih poslovaMUP

Društvo, najnovije vesti »

AP izvestio o incidentima: Tenzije u Beogradu su porasle

AP izvestio o incidentima: Tenzije u Beogradu su porasle

N1 Info pre 2 sata
Zasad mirno kod Doma Narodne skupštine Srbije, građani i dalje stoje

Zasad mirno kod Doma Narodne skupštine Srbije, građani i dalje stoje

Beta pre 2 sata
Oglasili se studenti u blokadi povodom tenzija ispred Skupštine Srbije, pa povukli objavu

Oglasili se studenti u blokadi povodom tenzija ispred Skupštine Srbije, pa povukli objavu

Danas pre 3 sata
Studenti Elektronskog fakulteta u Nišu: Mogu da nam uhapse autobus, ali ne mogu da zaustave promene

Studenti Elektronskog fakulteta u Nišu: Mogu da nam uhapse autobus, ali ne mogu da zaustave promene

Danas pre 3 sata
Zasad mirno kod Doma Narodne skupštine Srbije, građani i dalje stoje

Zasad mirno kod Doma Narodne skupštine Srbije, građani i dalje stoje

Radio sto plus pre 2 sata