Maloletni Beograđani umesto u školu, idu u krađu! Deca (12) masovno pljačkaju objekte u Beogradu: Ovo im je glavna "meta"

Pljačke uslužnih objekata u Beogradu, iza kojih stoje maloletnici, sve su učestalije. Grupa dece, od kojih najstarije ima 14 godina, već nedeljama upada u pekare i apoteke, preti zaposlenima i otima novac. Poslednji slučaj zabeležen je nedavno na Vračaru, a slični napadi dogodili su se na Paliluli i Banjici, gde je prvi napad zabeležen još u julu mesecu.

Apoteke u prestonici poslednjih meseci postale su laka meta razbojnika, i to maloletnih. Ne prezaju ni da koriste oružje poput noža, ali i biber spreja. S druge strane zaposleni su u strahu,a dodatno ih zabrinjava to što se i pored video nadzora u nekim objektima razbojništva ponavljaju. - Nama se to dešava već negde od leta, početkom jula smo imali prvi slučaj, kada su, kasnije smo saznali, dva maloletnika upala ovde. U tom trenutku nisu dirali ništa iz apoteke,