"Si zna šta ga čeka ako ih napadne": Tramp uputio oštru poruku kineskom lideru: "Razume posledice..."

Blic pre 4 sati
"Si zna šta ga čeka ako ih napadne": Tramp uputio oštru poruku kineskom lideru: "Razume posledice..."

Predsednik SAD-a Donald Tramp u intervjuu emitovanom na CBS-u tvrdio je da njegov kineski kolega Si Đinping razume posledice eventualne kineske invazije na Tajvan, odbivši da odgovori da li će Sjedinjene Države braniti ostrvo u slučaju napada.

- Znaćete ako se to dogodi, a on razume odgovor na to pitanje - odgovorio je Tramp u vezi sa intervencijom Sjedinjenih Država u slučaju potencijalnog vojnog napada Pekinga na Tajvan, dodajući da kineski lider razume posledice takve intervencije. Peking tvrdi da ima suverenitet nad ostrvom, dok je istovremeno Vašington i dalje najveći zagovornik njegove samostalnosti. Ipak, Donald Tramp je samo nekoliko dana ranije rekao da tokom sastanka sa Si Đinpingom u četvrtak
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Tramp rekao da Si Đinping shvata šta bi bile posledice kineske invazije na Tajvan

Tramp rekao da Si Đinping shvata šta bi bile posledice kineske invazije na Tajvan

Danas pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

VašingtonPekingDonald TrampTajvan

Svet, najnovije vesti »

Kremlj: Nema potrebe za samit Putin-Tramp

Kremlj: Nema potrebe za samit Putin-Tramp

Danas pre 13 minuta
Izrael opasno zapretio: "Hezbolah se igra vatrom, pojačaćemo napade na južni Liban"

Izrael opasno zapretio: "Hezbolah se igra vatrom, pojačaćemo napade na južni Liban"

Kurir pre 8 minuta
Korak ka digitalnoj autokratiji

Korak ka digitalnoj autokratiji

Radar pre 1 sat
(Video) Misteriozno oproštajno pismo: Izraelska vojna tužiteljka, koja je pustila snimak zlostavljanja pronađena na plaži u…

(Video) Misteriozno oproštajno pismo: Izraelska vojna tužiteljka, koja je pustila snimak zlostavljanja pronađena na plaži u Tel Avivu

Blic pre 38 minuta
Novi haos na evropskom aerodromu: Hitno obustavljeni letovi, ponovo uočen sumnjiv dron

Novi haos na evropskom aerodromu: Hitno obustavljeni letovi, ponovo uočen sumnjiv dron

Blic pre 44 minuta