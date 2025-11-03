"Si zna šta ga čeka ako ih napadne": Tramp uputio oštru poruku kineskom lideru: "Razume posledice..."

Predsednik SAD-a Donald Tramp u intervjuu emitovanom na CBS-u tvrdio je da njegov kineski kolega Si Đinping razume posledice eventualne kineske invazije na Tajvan, odbivši da odgovori da li će Sjedinjene Države braniti ostrvo u slučaju napada.

- Znaćete ako se to dogodi, a on razume odgovor na to pitanje - odgovorio je Tramp u vezi sa intervencijom Sjedinjenih Država u slučaju potencijalnog vojnog napada Pekinga na Tajvan, dodajući da kineski lider razume posledice takve intervencije. Peking tvrdi da ima suverenitet nad ostrvom, dok je istovremeno Vašington i dalje najveći zagovornik njegove samostalnosti. Ipak, Donald Tramp je samo nekoliko dana ranije rekao da tokom sastanka sa Si Đinpingom u četvrtak