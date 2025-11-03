Uhapšen vladimir Štimac: Bivši košarkaš priveden po nalogu VJT nakon nereda kod Skupštine Srbije

Večeras su po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pripadnici Uprave kriminalističke policije uhapsili bivšeg košarkaša Vladimira Štimca. Štimac je, podsetimo, danas predvodio demonstrante kod Skupštine Srbije.

Na društvenim mrežama noćas su se pojavili snimci privođenja Vladimira Štimca. "Novosti" su objavile da je Štimac priveden po nalogu Višeg javnog tužilaštva zbog sumnje na pozivanje na nasilno rušenje ustavnog poretka. Vest o hapšenju Vladimira Štimca objavio je posle ponoći i predsednik Demokratske stranke Srđan Milivojević. Štimac je navodno uhapšen i jer se sumnja da je podsticao na nasilno ponašanje na sportskom događaju ili javnom skupu. Podsetimo, sinoć je u