Umro Frenki iz "Slatkog greha": Članovi benda se oprostili: "Počivaj u miru"

Ljubiša Marković Frenki, Klavijaturista "Slatkog greha" je umro, a kolege i prijatelji se opraštaju od njega.

"Neka ti je laka zemlja i počivaj u miru, dragi naš Frenki. Tvoj Slatki greh", piše u objavi. Bend " Slatki greh" je nastao iz sastava Lira šou 1977. godine, a sa dolaskom Lepe Brene, koja je postala pevačica 1982, menjaju ime u Slatki greh. Pre solo karijere Lepa Brena pevala je u grupi "Slatki greh", sa kojom je dostigla neprevaziđen uspeh, ali malo ko pamti da je pre nje pevačica Spasa Mečanin bila deo ove muzičke grupe. Kompozitor Milutin Popović Zahar koji je