(Video) Misteriozno oproštajno pismo: Izraelska vojna tužiteljka, koja je pustila snimak zlostavljanja pronađena na plaži u Tel Avivu

Blic pre 38 minuta
(Video) Misteriozno oproštajno pismo: Izraelska vojna tužiteljka, koja je pustila snimak zlostavljanja pronađena na plaži u…

Vojna tužiteljka Izraelskih odbrambenih snaga (IDF), general-major Jifat Tomer-Jerušalmi, koja je pronađena živa i nepovređena na plaži na severu Tel Aviva, nakon što su izraelske vlasti danas sat vremena tragale za njom, ostavila je prema izveštajima izraelskih medija, oproštajno pismo pre nego što je napustila svoj automobil i nestala na nekoliko sati.

Postoje oprečni izveštaji o tome šta je poruka sadržala, kao i gde je pronađena prenosi Tajms of Izrael. Kanal 13 i javni servis Kan navode da je pronađena u njenom automobilu, dok Ynet i Kanal 12 izveštavaju da je bila u njenom domu, prenosi Tajms of Izrael. Celokupan tekst poruke ne pojavljuje se ni u jednoj od objava. Kanal 12 navodi da je poruka glasila: "Volim vas, čuvajte se". Prema navodima portala Ynet, u njoj je pisalo: "Ne osvrćite se". Tomer-Jerušalmi,
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Mediji: Uhapšena bivši tužilac izraelske vojske Jifat Tomer-Jerušalmi

Mediji: Uhapšena bivši tužilac izraelske vojske Jifat Tomer-Jerušalmi

Politika pre 18 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Izrael

Svet, najnovije vesti »

Kremlj: Nema potrebe za samit Putin-Tramp

Kremlj: Nema potrebe za samit Putin-Tramp

Danas pre 13 minuta
Izrael opasno zapretio: "Hezbolah se igra vatrom, pojačaćemo napade na južni Liban"

Izrael opasno zapretio: "Hezbolah se igra vatrom, pojačaćemo napade na južni Liban"

Kurir pre 8 minuta
Korak ka digitalnoj autokratiji

Korak ka digitalnoj autokratiji

Radar pre 1 sat
(Video) Misteriozno oproštajno pismo: Izraelska vojna tužiteljka, koja je pustila snimak zlostavljanja pronađena na plaži u…

(Video) Misteriozno oproštajno pismo: Izraelska vojna tužiteljka, koja je pustila snimak zlostavljanja pronađena na plaži u Tel Avivu

Blic pre 38 minuta
Novi haos na evropskom aerodromu: Hitno obustavljeni letovi, ponovo uočen sumnjiv dron

Novi haos na evropskom aerodromu: Hitno obustavljeni letovi, ponovo uočen sumnjiv dron

Blic pre 44 minuta