(Video) Misteriozno oproštajno pismo: Izraelska vojna tužiteljka, koja je pustila snimak zlostavljanja pronađena na plaži u Tel Avivu

Vojna tužiteljka Izraelskih odbrambenih snaga (IDF), general-major Jifat Tomer-Jerušalmi, koja je pronađena živa i nepovređena na plaži na severu Tel Aviva, nakon što su izraelske vlasti danas sat vremena tragale za njom, ostavila je prema izveštajima izraelskih medija, oproštajno pismo pre nego što je napustila svoj automobil i nestala na nekoliko sati.

Postoje oprečni izveštaji o tome šta je poruka sadržala, kao i gde je pronađena prenosi Tajms of Izrael. Kanal 13 i javni servis Kan navode da je pronađena u njenom automobilu, dok Ynet i Kanal 12 izveštavaju da je bila u njenom domu, prenosi Tajms of Izrael. Celokupan tekst poruke ne pojavljuje se ni u jednoj od objava. Kanal 12 navodi da je poruka glasila: "Volim vas, čuvajte se". Prema navodima portala Ynet, u njoj je pisalo: "Ne osvrćite se". Tomer-Jerušalmi,