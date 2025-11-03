(Video) Trenutak kad je sve počelo da se trese! Prvi snimci stravičnog zemljotresa u Avganistanu: Ima mrtvih i mnogo ranjenih

Najmanje 20 ljudi je poginulo, a stotine su povređene nakon zemljotresa jačine 6,3 stepena u Avganistanu, saopštile su talibanske vlasti.

Potres je zabeležen u blizini grada Mazari Šarif, u severnoj pokrajini Balk, oko 00.59 u ponedeljak, preneo je "Skaj njuz". Talibansko Ministarstvo zdravlja dodalo je da je 320 ljudi povređeno u zemljotresu, dok je portparol ministarstva Šarfat Zaman izjavio da bi broj poginulih i povređenih mogao porasti. Američki geološki zavod (USGS) izdao je narandžasto upozorenje u svom sistemu procene posledica zemljotresa i naveo da su „značajni gubici verovatni i da je