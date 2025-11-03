Branko Lazić se ponovo oglasio, sada zbog hapšenja Štimca, porukom od četiri reči stao uz bivšeg saigrača

Branko Lazić, bivši kapiten košarkaša Crvene zvezde, oglasio se zbog hapšenja njegovog nekadašnjeg saigrača, Vladimira Štimca.

Vladimir Štimac je uhapšen ispred RTS usred noći između nedelje i ponedeljka. Kako je naveo MUP Srbije, zbog narušavanja javnog reda i mira je privedeno 37 osoba. Branko Lazić, koji je sa Štimcem zajedno igrao u Crvenoj zvezdi i to u dva navrata, podržao je nekadašnjeg saigrača. Podelio je karikaturu Štimca uz kratku i moćnu poruku od četiri reči. „Neka bude borba neprestana“, napisao je Branko Lazić, koji je jedan od najglasnijih među sportistima kada je u pitanju