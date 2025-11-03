Štimac ipak ostaje u pritvoru: Građani se okupljaju ispred Skupštine, a i Ćacilend sve puniji - saobraćaj blokiran! (video)

Pravda pre 10 minuta  |  Pravda / RTS
Štimac ipak ostaje u pritvoru: Građani se okupljaju ispred Skupštine, a i Ćacilend sve puniji - saobraćaj blokiran! (video)…

Dijana Hrka, majka stradalog mladića u novosadskoj tragediji, nastavlja štrajk glađu, a građani se okupljaju opet ispred Skupštine u cilju davanja podrške. Nakon sinoćnjih incidenata, situacija je dosta mirnija, ali saobraćaj je blokiran. Najnovija informacije je da je Vladimiru Štimcu, nakon odluke o puštanju na slobodu, doneta nova odluka o produženju pritvora.

Bivšem košarkašu Vladimiru Štimcu ponovo je određeno 24-časovno policijsko zadržavanje, iako je prethodno sud bio usvojio žalbu odbrane, piše N1. Novo zadržavanje Štimcu određeno je po praktično istom osnovu - da ne ponovi krivično delo, javlja novinarka N1. Advokati najavljuju novu žalbu ali im je rečeno da je ne mogu uručiti u policijskoj stanici već poštom sudu, što bi prema njihovim rečima značilo da će Štimac i duže ostati u policijskoj stanici, a i drugi
