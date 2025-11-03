Osumnjičen za pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja: VJT se oglasilo o hapšenju Štimca

Sputnik pre 2 sata
Osumnjičen za pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja: VJT se oglasilo o hapšenju Štimca

Više javno tužilaštvo u Beogradu oglasilo se povodom novog rešenja o zadržavanju Vladimira Štimca. Kako je navedeno, on je zadržan zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo Pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja.

Prethodno je, ranije danas sudija iz Višeg suda u Beogradu usvojila žalbu njegovog advokata na prvo rešenje o zadržavanju do 48 sati i ukinula to rešenje. Štimac je u međuvremenu zahtevao lekarski pregled, pa je prebačen u Urgentni centar. Nakon pregleda, on je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu doveden u policijsku stanicu gde mu je u skladu sa Zakonikom o krivičnom postupku uručeno novo rešenje o zadržavanju do 48 sati. Osumnjičeni će u zakonskom roku
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Štimca oslobodio sudija, tužilac, tužilac ga odmah uhapsio nakon puštanja

Štimca oslobodio sudija, tužilac, tužilac ga odmah uhapsio nakon puštanja

Glas Zapadne Srbije pre 38 minuta
Štimca oslobodio sudija, tužilac ga odmah uhapsio nakon puštanja

Štimca oslobodio sudija, tužilac ga odmah uhapsio nakon puštanja

Glas Zapadne Srbije pre 34 minuta
Uprkos odluci Suda: Bivši košarkaš V.Š. ponovo zadržan, tužilaštvo nastavlja postupak

Uprkos odluci Suda: Bivši košarkaš V.Š. ponovo zadržan, tužilaštvo nastavlja postupak

Serbian News Media pre 1 sat
Oglasio se VJT o hapšenju Vladimira Štimca

Oglasio se VJT o hapšenju Vladimira Štimca

Politika pre 1 sat
Oglasilo se Više javno tužilaštvo o hapšenju košarkaša Vladimira Štimca

Oglasilo se Više javno tužilaštvo o hapšenju košarkaša Vladimira Štimca

Nova pre 2 sata
Tužilaštvo u Beograd o novom zadržavanju za Vladimir Štimca: U zakonskom roku biće saslušan

Tužilaštvo u Beograd o novom zadržavanju za Vladimir Štimca: U zakonskom roku biće saslušan

Novi magazin pre 2 sata
VJT o hapšenju Štimica: Prvo rešenje o zadržavanju ukinuto, tužilaštvo donelo novo rešenje do 48 sati

VJT o hapšenju Štimica: Prvo rešenje o zadržavanju ukinuto, tužilaštvo donelo novo rešenje do 48 sati

Euronews pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaSkupština SrbijeTanjugTužilaštvosrbijahapšenjehronika

Politika, najnovije vesti »

Ministarstvo spoljnih poslova reagovalo na odluku Vlade Švedske da zbog korupcije uskrati podršku vlastima u Srbiji

Ministarstvo spoljnih poslova reagovalo na odluku Vlade Švedske da zbog korupcije uskrati podršku vlastima u Srbiji

Danas pre 29 minuta
Vučić nikad dosad nije ovako direktno prozvao SAD: Da li ga čeka zaoštravanje odnosa sa Vašingtonom, ili se predsednik…

Vučić nikad dosad nije ovako direktno prozvao SAD: Da li ga čeka zaoštravanje odnosa sa Vašingtonom, ili se predsednik „izleteo“?

Danas pre 1 sat
Koliko je efektan poziv Borisa Tadića građanima da izađu na ulicu?

Koliko je efektan poziv Borisa Tadića građanima da izađu na ulicu?

Danas pre 1 sat
Nazvati komemoraciju debaklom, to može samo „ktitor Ćacilenda“

Nazvati komemoraciju debaklom, to može samo „ktitor Ćacilenda“

Danas pre 2 sata
Zbog korupcije, Vlada Švedske obustavlja podršku delu državnih institucija u Srbiji

Zbog korupcije, Vlada Švedske obustavlja podršku delu državnih institucija u Srbiji

Danas pre 2 sata