Osumnjičen za pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja: VJT se oglasilo o hapšenju Štimca

Više javno tužilaštvo u Beogradu oglasilo se povodom novog rešenja o zadržavanju Vladimira Štimca. Kako je navedeno, on je zadržan zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo Pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja.

Prethodno je, ranije danas sudija iz Višeg suda u Beogradu usvojila žalbu njegovog advokata na prvo rešenje o zadržavanju do 48 sati i ukinula to rešenje. Štimac je u međuvremenu zahtevao lekarski pregled, pa je prebačen u Urgentni centar. Nakon pregleda, on je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu doveden u policijsku stanicu gde mu je u skladu sa Zakonikom o krivičnom postupku uručeno novo rešenje o zadržavanju do 48 sati. Osumnjičeni će u zakonskom roku