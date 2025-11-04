Dijana Hrka nastavila štrajk glađu, Vučić o ‘snajperistima i nasilnoj promeni vlasti’

Dijana Hrka, majka čiji je sin poginuo u obrušavanju nadstrešnice u Novom Sadu, nastavlja štrajk glađu u centru Beograda, predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je o težnjama o nasilnoj promeni vlasti i „snajperistima“ koje vlast pokušava da uhvati.

Dan posle velikog komemorativnog skupa za poginule u novosadskoj tragediji, Dijana Hrka je došla ispred Skupštine Srbije i rekla da je u 11.52 – kada je pala betonska nadstrešnica – započela štrajk glađu. Na ovaj vid protesta odlučila se „tražeći pravdu i odgovor ko je ubio njenog sina i još 15 ljudi“ i da vlast raspiše vanredne parlamentarne izbore. Hrka je pod šatorom u strogom centru Beograda – prethodna noć je bila hladna – a podržavaju je antivladini