Ovo je trenutak kada su ljudi u crnom upali na „Veče folklora“ i Splitu: „Srpsko smeće! Raziđite se i niko vas neće dirati“ (VIDEO)

U Splitu je sinoć prekinuta manifestacija „Veče folklora“ u okviru Dana srpske kulture, koju organizuje Srpsko kulturno društvo Prosvjeta.

Grupa od pedesetak ljudi upala je u Gradsku kuću Blatina – Škrape, pretila izvođačima i nasilno ih izbacila. Nedugo nakon incidenta na YouTube kanalu portala Novosti pojavila su se dva videa snimljena u dvorani. Na jednom se čuje glas muškarca koji „savetuje“ prisutne da izađu kako im se ništa ne bi dogodilo uz obećanje da ih niko neće dirati, dok se na drugom jasno videlo lice osobe koja govori ‘smeća srpska‘, ali je video u međuvremenu uklonjen jer je kršio