Naslovi.ai pre 40 minuta
Početak primene novog ulazno-izlaznog sistema EU na mađarsko-srpskoj granici

Novi EES sistem uvodi elektronsku registraciju putnika iz trećih zemalja na graničnom prelazu Reske-Horgoš i biće proširen do 11. novembra.

Na najvećem mađarsko-srpskom graničnom prelazu Reske-Horgoš počela je primena novog ulazno-izlaznog sistema Evropske unije (EES), koji uvodi digitalnu kontrolu putnika iz trećih zemalja, uključujući srpske državljane. Sistem kreira elektronski dosije sa podacima iz pasoša, fotografijom lica i otiscima četiri prsta desne ruke. RTS N1 Info Danas

Do 11. novembra, EES će biti uveden i na ostalim drumskim, železničkim i rečnim prelazima između Mađarske i Srbije. Putnici sa pasošima Evropske unije neće imati promene u proceduri prelaska granice. Na granici su postavljeni posebni punktovi i saobraćajne trake za registraciju. RTV Euronews NIN

