Ponovo izmene saobraćaja na Novom Beogradu: Od danas do 9. novembra radovi u ulici Pariske komune

Tokom izvođenja radova u ulici Pariske komune, na Novom Beogradu, od danas, 4.novembra do 9. novembra doći će do promena u radu linija javnog prevoza, saopšteno je iz gradskog Sekretarijata za javni prevoz.

Radovi podrazumevaju zatvaranje desne kolovozne trake u Pariske komune, na delu od zone raskrsnice sa Otona Župančića do zone raskrsnice sa Bulevarom maršala Tolbuhina, zbog čega će vozila sa linija javnog prevoza saobraćati na izmenjen način Vozila ne inijijama 18 i 78 –će u smeru ka Zemunu saobraćati ulicama Pariske komune, Otona Župančića, Maršala Tolbuhina, Pariske komune i dalje redovnim trasama, dok će u smeru ka opštini Novi Beograd saobraćati svojim