Ponovo izmene saobraćaja na Novom Beogradu: Od danas do 9. novembra radovi u ulici Pariske komune

Nova pre 9 minuta  |  Autor: Beta
Ponovo izmene saobraćaja na Novom Beogradu: Od danas do 9. novembra radovi u ulici Pariske komune

Tokom izvođenja radova u ulici Pariske komune, na Novom Beogradu, od danas, 4.novembra do 9. novembra doći će do promena u radu linija javnog prevoza, saopšteno je iz gradskog Sekretarijata za javni prevoz.

Radovi podrazumevaju zatvaranje desne kolovozne trake u Pariske komune, na delu od zone raskrsnice sa Otona Župančića do zone raskrsnice sa Bulevarom maršala Tolbuhina, zbog čega će vozila sa linija javnog prevoza saobraćati na izmenjen način Vozila ne inijijama 18 i 78 –će u smeru ka Zemunu saobraćati ulicama Pariske komune, Otona Župančića, Maršala Tolbuhina, Pariske komune i dalje redovnim trasama, dok će u smeru ka opštini Novi Beograd saobraćati svojim
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Od danas do 9. novembra izmene u saobraćaju zbog radova u ulici Pariske komune na Novom Beogradu

Od danas do 9. novembra izmene u saobraćaju zbog radova u ulici Pariske komune na Novom Beogradu

N1 Info pre 30 minuta
GSP: Zbog radova u Ulici Pariske komune promena režima rada gradskog prevoza

GSP: Zbog radova u Ulici Pariske komune promena režima rada gradskog prevoza

Euronews pre 15 minuta
Od danas devet linija GSP-a menja režim rada Promene će trajati do 9. novembra

Od danas devet linija GSP-a menja režim rada Promene će trajati do 9. novembra

Alo pre 25 minuta
Radovi i u Ulici Pariske komune: Promena režima rada gradskog prevoza

Radovi i u Ulici Pariske komune: Promena režima rada gradskog prevoza

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Zemun

Beograd, najnovije vesti »

Od danas do 9. novembra izmene u saobraćaju zbog radova u ulici Pariske komune na Novom Beogradu

Od danas do 9. novembra izmene u saobraćaju zbog radova u ulici Pariske komune na Novom Beogradu

N1 Info pre 30 minuta
Četiri osobe povređene u saobraćajnim nezgodama tokom noći u Beogradu

Četiri osobe povređene u saobraćajnim nezgodama tokom noći u Beogradu

N1 Info pre 29 minuta
Ponovo izmene saobraćaja na Novom Beogradu: Od danas do 9. novembra radovi u ulici Pariske komune

Ponovo izmene saobraćaja na Novom Beogradu: Od danas do 9. novembra radovi u ulici Pariske komune

Nova pre 9 minuta
U tri saobraćajne nezgode u Beogradu povređene četiri osobe

U tri saobraćajne nezgode u Beogradu povređene četiri osobe

Nova pre 15 minuta
Noć u Beogradu: 4 osobe povređene u tri saobraćajne nezgode

Noć u Beogradu: 4 osobe povređene u tri saobraćajne nezgode

Kurir pre 35 minuta