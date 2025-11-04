Ovde se osećam kao kod kuće: Novak Đoković otkrio pravi razlog selidbe u Grčku

Story pre 33 minuta
Ovde se osećam kao kod kuće: Novak Đoković otkrio pravi razlog selidbe u Grčku

Teniski as Novak Đoković, jedan od najtrofejnijih sportista sveta, otkrio je razloge zbog kojih je odlučio da deo svog života provede u Grčkoj, zemlji u kojoj se, kako kaže, oseća kao kod kuće.

Nakon što je objavljeno da se njegov turnir iz Beograda seli u Atinu, javnost je s velikim interesovanjem počela da prati i Novakov privatni život, budući da već dva meseca sa porodicom boravi u prestonici Grčke. Đoković danas započinje učešće na turniru u Atini, gde će u prvom kolu igrati protiv Alehandra Tabila, a iako mu je cilj da osvoji 101. titulu u karijeri, jasno je da iza svega stoji i dublja misija. Gostujući u programu grčkog CNN - a, Novak je otvoreno
Otvori na story.rs

Povezane vesti »

Đoković progovorio o razlozima selidbe u Atinu

Đoković progovorio o razlozima selidbe u Atinu

Vesti online pre 39 minuta
Nole startuje u Atini: Poznat termin kada Đoković igra protiv Tabila

Nole startuje u Atini: Poznat termin kada Đoković igra protiv Tabila

Euronews pre 24 minuta
Đoković protiv igrača kome nikad nije uzeo ni set

Đoković protiv igrača kome nikad nije uzeo ni set

Politika pre 44 minuta
Novak Đoković: Dobijam energiju grčkih bogova

Novak Đoković: Dobijam energiju grčkih bogova

Danas pre 1 sat
Poznat i termin: Đoković započinje turnir protiv igrača kog nikad nije pobedio!

Poznat i termin: Đoković započinje turnir protiv igrača kog nikad nije pobedio!

Hot sport pre 59 minuta
Poznato i termin: Đoković započinje turnir protiv igrača kog nikad nije pobedio!

Poznato i termin: Đoković započinje turnir protiv igrača kog nikad nije pobedio!

Hot sport pre 1 sat
Đoković: Dogodile su se razne stvari...

Đoković: Dogodile su se razne stvari...

Sputnik pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićGrčkaCNNAtina

Sport, najnovije vesti »

Posle 34 godine: Trofejni trener napustio Partizan

Posle 34 godine: Trofejni trener napustio Partizan

Danas pre 14 minuta
Dudić skrhan od bola zbog smrti Žižovića: "Ti odmori od svega na boljem mjestu"

Dudić skrhan od bola zbog smrti Žižovića: "Ti odmori od svega na boljem mjestu"

InfoKG pre 49 minuta
Ne stišava se bura u Priboju: Fap podnosi krivičnu prijavu protiv sudije Miroslava Miletića

Ne stišava se bura u Priboju: Fap podnosi krivičnu prijavu protiv sudije Miroslava Miletića

PP media pre 19 minuta
Zvezda za nedelju dana ispustila više bodova nego u celom prošlom "regularnom" delu sezone Super lige!

Zvezda za nedelju dana ispustila više bodova nego u celom prošlom "regularnom" delu sezone Super lige!

Sportske.net pre 19 minuta
Odbojkašica „uništena“ istragom o polu u Albaniji

Odbojkašica „uništena“ istragom o polu u Albaniji

Dojče vele pre 19 minuta