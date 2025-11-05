Macut: Veliki potencijal za izvoz domaćih proizvoda na kinesko tržište

Danas pre 37 minuta  |  Beta
Macut: Veliki potencijal za izvoz domaćih proizvoda na kinesko tržište

Premijer Srbije Đuro Macut danas je na otvaranju Nacionalnog paviljona Srbije na Međunarodnom sajmu uvoza u Šangaju rekao da bi fokus Srbije trebalo da bude na predstavljanju zdrave hrane i prehrambenih proizvoda, jer postoji veliki potencijal u toj oblasti.

Macut je izrazio nadu da će privredno, ali i svako drugo prisustvo Srbije na tradicionalnom sajmu u Šangaju biti još izraženije u narednom periodu i da će prijateljski odnosi i čelično prijateljstvo između Srbije i Kine doprineti daljem unapređenju saradnje, objavljeno je na sajtu Vlade Srbije. On je naveo da je Srbija danas, na otvaranju Sajma uvoza, imala priliku da se predstavi pred liderima nekoliko zemalja, premijerima i predsednicima parlamenata država koje
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Macut: Veliki potencijal za izvoz domaćih proizvoda na kinesko tržište

Macut: Veliki potencijal za izvoz domaćih proizvoda na kinesko tržište

Danas pre 31 minuta
Macut otvorio Nacionalni paviljon u Šangaju: Fokus Srbije treba da bude na zdravoj hrani

Macut otvorio Nacionalni paviljon u Šangaju: Fokus Srbije treba da bude na zdravoj hrani

RTV pre 3 sata
Macut u Šangaju: Srbija opredeljena za dalje jačanje strateškog partnerstva sa Kinom

Macut u Šangaju: Srbija opredeljena za dalje jačanje strateškog partnerstva sa Kinom

Beta pre 3 sata
Srbija nastavlja saradnju sa kineskim partnerima: Mesarović: 'Očekujemo uspešnu izgradnju zajednice u budućnosti'

Srbija nastavlja saradnju sa kineskim partnerima: Mesarović: 'Očekujemo uspešnu izgradnju zajednice u budućnosti'

Kurir pre 3 sata
Macut otvorio Nacionalni paviljon u Šangaju: Fokus Srbije treba da bude na zdravoj hrani (FOTO)

Macut otvorio Nacionalni paviljon u Šangaju: Fokus Srbije treba da bude na zdravoj hrani (FOTO)

Euronews pre 2 sata
"Srbija nastavlja intenzivnu saradnju sa kineskim partnerima"! Mesarović: Gradimo zajednicu naše dve države

"Srbija nastavlja intenzivnu saradnju sa kineskim partnerima"! Mesarović: Gradimo zajednicu naše dve države

Blic pre 4 sati
Macut u Šangaju: Srbija opredeljena za dalje jačanje strateškog partnerstva sa Kinom

Macut u Šangaju: Srbija opredeljena za dalje jačanje strateškog partnerstva sa Kinom

NIN pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vlada SrbijePremijer SrbijeŠangajKinaĐuro Macut

Politika, najnovije vesti »

SSP: Račun Apoteke Beograd u blokadi 18 dana, zalihe lekova ispod minimuma

SSP: Račun Apoteke Beograd u blokadi 18 dana, zalihe lekova ispod minimuma

N1 Info pre 16 minuta
Vučić apelovao na učesnike skupa ispred parlamenta da ne provociraju Dijanu Hrku

Vučić apelovao na učesnike skupa ispred parlamenta da ne provociraju Dijanu Hrku

N1 Info pre 16 minuta
Vučić: Molim sve da budu mirni danas ispred Skupštine i pokažu odgovornost; Dijalog nema alternativu

Vučić: Molim sve da budu mirni danas ispred Skupštine i pokažu odgovornost; Dijalog nema alternativu

RTV pre 16 minuta
Vučić apelovao na učesnike skupa ispred parlamenta da ne provociraju Dijanu Hrku

Vučić apelovao na učesnike skupa ispred parlamenta da ne provociraju Dijanu Hrku

Beta pre 12 minuta
Ekološki ustanak: Država otela više od pet miliona evra građanima, ne radi softver za pomoć centrima za socijalni rad

Ekološki ustanak: Država otela više od pet miliona evra građanima, ne radi softver za pomoć centrima za socijalni rad

Danas pre 17 minuta