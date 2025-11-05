Macut: Veliki potencijal za izvoz domaćih proizvoda na kinesko tržište

Premijer Srbije Đuro Macut danas je na otvaranju Nacionalnog paviljona Srbije na Međunarodnom sajmu uvoza u Šangaju rekao da bi fokus Srbije trebalo da bude na predstavljanju zdrave hrane i prehrambenih proizvoda, jer postoji veliki potencijal u toj oblasti.

Macut je izrazio nadu da će privredno, ali i svako drugo prisustvo Srbije na tradicionalnom sajmu u Šangaju biti još izraženije u narednom periodu i da će prijateljski odnosi i čelično prijateljstvo između Srbije i Kine doprineti daljem unapređenju saradnje, objavljeno je na sajtu Vlade Srbije. On je naveo da je Srbija danas, na otvaranju Sajma uvoza, imala priliku da se predstavi pred liderima nekoliko zemalja, premijerima i predsednicima parlamenata država koje