Turska je tokom prvih devet meseci 2025. godine dočekala 50 miliona posetilaca i ostvarila prihod od 50 milijardi američkih dolara od turizma

Nedeljnik pre 1 sat
Objavljujući rezultate za treći kvartal, Turska je saopštila da je ugostila 50 miliona međunarodnih posetilaca, što predstavlja rast od 1,6% u poređenju sa istim periodom prethodne godine.

U prvih devet meseci godine, Turska je ostvarila prihod od 50 milijardi američkih dolara od turizma, što je povećanje prihoda od 5,7% u odnosu na isti period prošle godine. Turska, koja je prema podacima UN Turizma za 2024. godinu četvrto najveće svetsko odredište po broju dolazaka turista, objavila je rezultate za prvih devet meseci u turističkom sektoru.
