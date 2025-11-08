Fiba potvrdila: Bosna u Skenderiji dočekuje Srbiju!

Kurir pre 34 minuta
Fiba potvrdila: Bosna u Skenderiji dočekuje Srbiju!

Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo počinju krajem meseca, a Orlovi će svoj prvi meč igrati u Beogradu 27. novembra protiv Švajcarske.

Tri dana kasnije, 30. novembra naše košarkaše očekuje gostovanje protiv selekcije BIH u dvorani "Mirza Delibašić" u Sarajevu. Podsetimo, Srbija je u grupi sa Švajcarskom, Bosnom i Hercegovinom i Turskom. Kvalifikacije su podeljene u dve faze. U prvoj su 32 ekipe raspoređene u osam grupa, a po tri najbolje iz svake grupe plasiraće se u narednu rundu. U drugoj fazi će 24 reprezentacije biti raspoređene u četiri grupe sa po šest reprezentacija, a po tri najbolje će se
