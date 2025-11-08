Vašington: Nedopustivo je kako sam izgubio loptu

Politika pre 1 sat
Vašington: Nedopustivo je kako sam izgubio loptu

Najefikasniji u timu crno-belih bio je Dvejn Vašington sa 20 poena, ali je u završnici meča napravio ključnu grešku

Olimpijakos je savladao Partizan u Pireju 80:71 u 9. kolu Evrolige. Najefikasniji u timu crno-belih bio je Dvejn Vašington sa 20 poena, ali je u završnici meča napravio ključnu grešku, izgubljenu loptu, posle čega je preuzeo punu odgovornost za poraz. - Moramo da budemo bolji, preuzimam odgovornost. Nedopustivo je kako sam izgubio loptu. Igrali smo veoma dobro, ali poslednji deo utakmice nije bio na našem nivou. Moram da budem bolji. Rastemo kao tim, napredujemo, i
PartizanVašingtonEvroligaOlimpijakos

