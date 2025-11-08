Veštačka inteligencija pomaže britanskim poljoprivrednicima da precizno uklone korov

Smanjuje upotrebu pesticida i troškove za zemljoradnike

Istraživački centar u Velikoj Britaniji sprovodi testove upotrebe veštačke inteligencije (VI) za prepoznavanje korova na poljima pomoću kamera postavljenih na prskalice. Institut Rothamsted Research iz Herpendena u Hertfordširu saopštio je da kamere, uz pomoć VI tehnologije, mogu da detektuju korov poznat kao „crna trava“ u različitim fazama rasta. Sistem zatim automatski određuje tačnu količinu herbicida koja treba da se rasprši na tom delu polja. Dr Dejvid