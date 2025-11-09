Klasa je večna: Levandovski het-trikom doneo pobedu Barseloni nad Zvezdinim rivalom!

Kao u najboljim danima! Robert Levandovski je po ko zna koji put potvrdio onu čuvenu izreku “forma je prolazna, klasa je večna”, poljski napadač podsetio je na svoje najbolje dane i het-trikom doneo Barseloni važnu pobedu u Vigu, nad Seltom rezultatom 4:2.

Ekipa iz Katalonije je iskoristila odličnu priliku dok je vodeći Real kiksirao protiv Rajo Valjekana (0:0), dodatno motivisani da smanje zaostatak na tabeli La Lige. Selta, koja je pre ovog susreta bila u seriji od osam mečeva bez poraza i vezala pet pobeda u svim takmičenjima, pokušala je da nametne ritam, ali protiv Barselone i raspoloženog Levandovskog nije imala snage da dođe do pozitivnog rezultata. Barselona je brzo povela – već u 10. minutu, Levandovski je