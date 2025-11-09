Klasa je večna: Levandovski het-trikom doneo pobedu Barseloni nad Zvezdinim rivalom!

Hot sport pre 4 sati
Klasa je večna: Levandovski het-trikom doneo pobedu Barseloni nad Zvezdinim rivalom!

Kao u najboljim danima! Robert Levandovski je po ko zna koji put potvrdio onu čuvenu izreku “forma je prolazna, klasa je večna”, poljski napadač podsetio je na svoje najbolje dane i het-trikom doneo Barseloni važnu pobedu u Vigu, nad Seltom rezultatom 4:2.

Ekipa iz Katalonije je iskoristila odličnu priliku dok je vodeći Real kiksirao protiv Rajo Valjekana (0:0), dodatno motivisani da smanje zaostatak na tabeli La Lige. Selta, koja je pre ovog susreta bila u seriji od osam mečeva bez poraza i vezala pet pobeda u svim takmičenjima, pokušala je da nametne ritam, ali protiv Barselone i raspoloženog Levandovskog nije imala snage da dođe do pozitivnog rezultata. Barselona je brzo povela – već u 10. minutu, Levandovski je
Otvori na hotsport.rs

Povezane vesti »

Het-trik Levandovskog u pobedi Barselone u Vigu, Rajo zaustavio Real

Het-trik Levandovskog u pobedi Barselone u Vigu, Rajo zaustavio Real

Sportski žurnal pre 1 dan
(VIDEO) Pogledajte sve golove 12. kola LaLige

(VIDEO) Pogledajte sve golove 12. kola LaLige

Sport klub pre 1 dan
Het-trik levandovskog: Barselona se vratila u pobednički ritam

Het-trik levandovskog: Barselona se vratila u pobednički ritam

Kurir pre 1 dan
Šou Levandovskog u Vigu - Barsa pobedila Seltu na Flikovom jubileju u Primeri

Šou Levandovskog u Vigu - Barsa pobedila Seltu na Flikovom jubileju u Primeri

Sportske.net pre 5 sati
Het-trik Levandovskog u pobedi Barselone nad Seltom u Vigu

Het-trik Levandovskog u pobedi Barselone nad Seltom u Vigu

Radio sto plus pre 4 sati
(VIDEO) Barsa se primakla Realu, het-trik sjajnog Levandovskog

(VIDEO) Barsa se primakla Realu, het-trik sjajnog Levandovskog

Sport klub pre 5 sati
Pari Sen Žermen u finišu nadigrao Lion

Pari Sen Žermen u finišu nadigrao Lion

RTS pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

BarselonaKatalonija

Sport, najnovije vesti »

Duplantis najavio novi napad na rekord: Mogu to da ostvarim već u Birmingemu!

Duplantis najavio novi napad na rekord: Mogu to da ostvarim već u Birmingemu!

Kurir pre 28 minuta
Partizan u drugom kolu kvalifikacija! Odličan rezultat mladog tima crno-belih

Partizan u drugom kolu kvalifikacija! Odličan rezultat mladog tima crno-belih

Kurir pre 28 minuta
Streljaštvo: Aleksa Rakonjac i Aleksandra Havra na 34. mestu na SP

Streljaštvo: Aleksa Rakonjac i Aleksandra Havra na 34. mestu na SP

Kurir pre 28 minuta
(VIDEO) Zverev se “podigao iz pepela” za prvu pobedu na Završnom mastersu u Torinu

(VIDEO) Zverev se “podigao iz pepela” za prvu pobedu na Završnom mastersu u Torinu

Danas pre 4 sati
Tandem Durent-Šengun zaustavio Bakse, Janis tragičar!

Tandem Durent-Šengun zaustavio Bakse, Janis tragičar!

Sportske.net pre 3 sata