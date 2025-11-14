Institucionalna tišina: Zašto nadležni ćute o štrajku Dijane Hrke i Milomira Jaćimovića?

Od drugog novembra štrajkuje glađu Dijana Hrka a od ponedeljka i Milomir Jaćimović.

To je krajnji korak, gde žrtvuju svoje zdravlje kao i život za neke osnovne civilizacijske vrednosti. Dijana Hrka traži odgovornost i kažnjavanje vinovnika za pad nadstrešnice u Novom Sadu, jer pravosudni organi nisu uradili to što treba da urade. Štaviše, za ovih godinu dana rezultat je nula procesuiranih, a istraga krajnje aljkavo vođena. Traži i puštanje na slobodu bespravno pritvorenih od kojih su neki mesec proveli u zatvoru ili u kućnom pritvoru, najčešće za