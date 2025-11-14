Institucionalna tišina: Zašto nadležni ćute o štrajku Dijane Hrke i Milomira Jaćimovića?

Danas pre 2 sata  |  Dragan Eraković
Institucionalna tišina: Zašto nadležni ćute o štrajku Dijane Hrke i Milomira Jaćimovića?

Od drugog novembra štrajkuje glađu Dijana Hrka a od ponedeljka i Milomir Jaćimović.

To je krajnji korak, gde žrtvuju svoje zdravlje kao i život za neke osnovne civilizacijske vrednosti. Dijana Hrka traži odgovornost i kažnjavanje vinovnika za pad nadstrešnice u Novom Sadu, jer pravosudni organi nisu uradili to što treba da urade. Štaviše, za ovih godinu dana rezultat je nula procesuiranih, a istraga krajnje aljkavo vođena. Traži i puštanje na slobodu bespravno pritvorenih od kojih su neki mesec proveli u zatvoru ili u kućnom pritvoru, najčešće za
(BLOG) Dijanu Hrku pregledali lekari, stanje stabilno 13. dana štrajka glađu: Okačen novi transparent podrške Jaćimoviću

N1 Info pre 31 minuta
Dijana Hrka nastavila štrajk glađu kod raskrsnice u blizini Skupštine

RTS pre 1 sat
Trinaesti dan štrajka glađu Dijane Hrke: Stanje stabilno koliko je to moguće

Vreme pre 3 sata
Pogledajte kako maskirani muškarci skidaju transparent „Srednjoškolci uz Jaćimoviće“: Dramatičan prizor ispred Banovine…

Nova pre 4 sati
Obezbeđenje ispred zgrade Banovine skinulo šetalicu „Srednjoškolci uz Jaćimovića“

Nedeljnik pre 4 sati
(VIDEO) Obezbeđenje skinulo šetalicu "Srednjoškolci uz studente" sa ograde kod Banovine

N1 Info pre 5 sati
Maskirani muškarci rano jutros skinuli transparent ispred Jaćimovićevog šatora

Danas pre 4 sati
Vladimiru Štimcu izrečena zabrana prisustva skupovima

N1 Info pre 31 minuta
(BLOG) Dijanu Hrku pregledali lekari, stanje stabilno 13. dana štrajka glađu: Okačen novi transparent podrške Jaćimoviću

N1 Info pre 31 minuta
Dačić sa Pauelom o aktuelnoj bezbednosnoj situaciji i unapređenju policijske saradnje

RTV pre 1 minut
Macura: Uspešna poseta Moldaviji i Veliko Britaniji, naglasak na pravima žena i integracijama u EU

RTV pre 31 minuta
Odbor Skupštine razmatra kandidate za poverenika za zaštitu ravnopravnosti

NIN pre 26 minuta