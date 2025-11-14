Vladimiru Štimcu izrečena zabrana prisustva skupovima

Glas Zaječara pre 41 minuta  |  Izvor: N1
Vladimiru Štimcu izrečena zabrana prisustva skupovima
Viši sud u Beogradu delimično je usvojio žalbu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i preinačio prvostepeno rešenje sudije za prethodni postupak, kojim je bio odbijen predlog za određivanje pritvora Vladimiru Štimcu i izrekao mu meru zabrane prilaženja, sastajanja ili komuniciranja sa određenim licima i posećivanja svih javnih skupova, nezvanično je potvrđeno za Nova.rs. Portal Nova.rs pozvao je advokata Nikolu Lakića, koji zastupa proslavljenog košarkaša, ali on
Otvori na glas-zajecara.com

Povezane vesti »

Vladimiru Štimcu izrečena zabrana prisustva skupovima

Vladimiru Štimcu izrečena zabrana prisustva skupovima

N1 Info pre 31 minuta
Viši sud Vladimiru Štimcu zabranio posete javnim skupovima

Viši sud Vladimiru Štimcu zabranio posete javnim skupovima

Vreme pre 31 minuta
„Alarmiraću celu međunarodnu zajednicu“: Vladimir Štimac o odluci da mu se zabrani prisustvo na javnim skupovima

„Alarmiraću celu međunarodnu zajednicu“: Vladimir Štimac o odluci da mu se zabrani prisustvo na javnim skupovima

Danas pre 22 minuta
Mediji: Štimcu izrečena zabrana prisustvovanja svim javnim skupovima

Mediji: Štimcu izrečena zabrana prisustvovanja svim javnim skupovima

Novi magazin pre 31 minuta
Vladimiru Štimcu zabranjeno prisustvo na javnim skupovima, on se obratio Vučiću

Vladimiru Štimcu zabranjeno prisustvo na javnim skupovima, on se obratio Vučiću

Radio 021 pre 31 minuta
Štimac: Odluka prvo prosleđena Vučićevoj medijskoj trovačnici, nikada neću odustati od pravde i naroda

Štimac: Odluka prvo prosleđena Vučićevoj medijskoj trovačnici, nikada neću odustati od pravde i naroda

N1 Info pre 1 sat
Vladimiru Štimcu izrečena zabrana prisustva skupovima

Vladimiru Štimcu izrečena zabrana prisustva skupovima

Nedeljnik pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaTužilaštvoVladimir Štimac

Politika, najnovije vesti »

Vladimiru Štimcu izrečena zabrana prisustva skupovima

Vladimiru Štimcu izrečena zabrana prisustva skupovima

N1 Info pre 31 minuta
(BLOG) Dijanu Hrku pregledali lekari, stanje stabilno 13. dana štrajka glađu: Okačen novi transparent podrške Jaćimoviću

(BLOG) Dijanu Hrku pregledali lekari, stanje stabilno 13. dana štrajka glađu: Okačen novi transparent podrške Jaćimoviću

N1 Info pre 31 minuta
Dačić sa Pauelom o aktuelnoj bezbednosnoj situaciji i unapređenju policijske saradnje

Dačić sa Pauelom o aktuelnoj bezbednosnoj situaciji i unapređenju policijske saradnje

RTV pre 1 minut
Macura: Uspešna poseta Moldaviji i Veliko Britaniji, naglasak na pravima žena i integracijama u EU

Macura: Uspešna poseta Moldaviji i Veliko Britaniji, naglasak na pravima žena i integracijama u EU

RTV pre 31 minuta
Odbor Skupštine razmatra kandidate za poverenika za zaštitu ravnopravnosti

Odbor Skupštine razmatra kandidate za poverenika za zaštitu ravnopravnosti

NIN pre 26 minuta