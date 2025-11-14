Jake reči veljka paunovića posle Engleske: Porazi su odvratni! Pokazali smo zube, ali ih nismo ujeli!

Kurir pre 4 sati
Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je na gostujućem terenu u Londonu od Engleske 0:2, u sedmom kolu Grupe K kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

Strelci za Englesku bili su Bukajo Saka u 28. i Ebereči Eze u 90. minutu. Selektor Veljko Paunović na samom početku konferencije za medije govorio je o Ivanu Iliću koji je početkom meča napustio teren zbog povrede. "Izgleda da je ozbiljnija povreda. Deluje kao da je MCL. Osetio je da je nešto puklo u levom kolenu, iznutra. Prvi utisak nije dobar. Iako nije otekao... Videćemo dodatne testove posle magnetne rezonance". Potom se selektor osvrnuo na samu utakmicu.
