„Krenuo je pravo na mene, ja sam izbegla, ali je naleteo na drugu ženu“: Prve fotografije sa mesta nesreće na Banjici, očevici otkrili šta se desilo

Teška nesreća dogodila se danas na Banjici kada je automobil uleteo u grupu ljudi, a prema nezvaničnim informacijama Nova.rs, dve osobe su prevezene u Urgentni centar.

Očevici za Nova.rs navode da je automobil išao velikom brzinom. „Vozač je bio dosta mlad. Auto je išao velikom brzinom. Vozač drugog automobila je pokušao tu da se okrene i onda je ovaj auto uleteo između nas. Krenuo je pravo na mene, ja sam izbegla, ali je naleteo na drugu ženu. Ona je ostala zarobljena ispod automobila“, ispričala je žena. Na licu mesta su i pripadnici Vojske, jer je vozač udario o ogradu vojnog objekta. Suvozač iz automobila koji je uleteo među