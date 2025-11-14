Biljana Grujičić podnela ostavku na mesto direktorke Užičke gimnazije

Biljana Grujičić, profesorka srpskog jezika i književnosti, podnela je ostavku na mesto direktorke Užičke gimnazije.To je učinila dan nakon što su učenici te škole odlučili da 13. i 14. novembra obustave nastavu.

Skup podrške Dijani Hrki ispred Užičke gimanzije Foto: Privatna arhiva Tim činom gimnazijalci su podržali Dijanu Hrku koja, ispred Narodne skupštine Srbije, štrajkuje glađu i zahteva da se otkriju i kazne krivci za smrt 16 ljudi, među kojima je i njen sin, koji su nastradali 1. novembra prošle godine u padu nadstrešnice sa Železničke stanice u Novom Sadu. Biljana Grujičić Foto: Nenad Kovačević – Ostavku sam podnela iz ličnih razloga – bilo je sve što je rekla za