Biljana Grujičić podnela ostavku na mesto direktorke Užičke gimnazije

Ozon press pre 1 sat
Biljana Grujičić podnela ostavku na mesto direktorke Užičke gimnazije

Biljana Grujičić, profesorka srpskog jezika i književnosti, podnela je ostavku na mesto direktorke Užičke gimnazije.To je učinila dan nakon što su učenici te škole odlučili da 13. i 14. novembra obustave nastavu.

Skup podrške Dijani Hrki ispred Užičke gimanzije Foto: Privatna arhiva Tim činom gimnazijalci su podržali Dijanu Hrku koja, ispred Narodne skupštine Srbije, štrajkuje glađu i zahteva da se otkriju i kazne krivci za smrt 16 ljudi, među kojima je i njen sin, koji su nastradali 1. novembra prošle godine u padu nadstrešnice sa Železničke stanice u Novom Sadu. Biljana Grujičić Foto: Nenad Kovačević – Ostavku sam podnela iz ličnih razloga – bilo je sve što je rekla za
Otvori na ozonpress.net

Povezane vesti »

U subotu blokada autobuske stanice u Novom Sadu: "Studentska, u jednom pravcu"

U subotu blokada autobuske stanice u Novom Sadu: "Studentska, u jednom pravcu"

N1 Info pre 2 minuta
Štrajk glađu: Dijana Hrka 'stabilno', kažu lekari

Štrajk glađu: Dijana Hrka 'stabilno', kažu lekari

BBC News pre 2 minuta
BLOG UŽIVO Dijana Hrka se zahvalila Severini, štrajkuje glađu 13. dan: Sutra blokada autobuske stanice u Novom Sadu

BLOG UŽIVO Dijana Hrka se zahvalila Severini, štrajkuje glađu 13. dan: Sutra blokada autobuske stanice u Novom Sadu

Nova pre 32 minuta
Zborovi građana Niša pozvali na protest u znak podrške Dijani Hrka i Filozofskom fakultetu

Zborovi građana Niša pozvali na protest u znak podrške Dijani Hrka i Filozofskom fakultetu

Niške vesti pre 22 minuta
Trinaesti dan štrajka glađu Dijane Hrke u Beogradu, prevoznik Jaćimović peti dan bez hrane

Trinaesti dan štrajka glađu Dijane Hrke u Beogradu, prevoznik Jaćimović peti dan bez hrane

Slobodna Evropa pre 22 minuta
Studenti najavili blokadu autobuske stanice 15. novembra u Novom Sadu

Studenti najavili blokadu autobuske stanice 15. novembra u Novom Sadu

Danas pre 12 minuta
"Nije vreme za podele": Zbog čega je Slobodni univerzitet izglasao nepoverenje profesoru Slavkoviću?

"Nije vreme za podele": Zbog čega je Slobodni univerzitet izglasao nepoverenje profesoru Slavkoviću?

N1 Info pre 42 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Nenad KovačevićSkupština SrbijeNovi Sad

Društvo, najnovije vesti »

Četvoro izabranih članova REM-a podnosi ostavke zbog političke instrumentalizacije Saveta

Četvoro izabranih članova REM-a podnosi ostavke zbog političke instrumentalizacije Saveta

Mašina pre 32 minuta
Beograd ostaje poziva na fizičku odbranu Generalštaba u trajanju od šest meseci

Beograd ostaje poziva na fizičku odbranu Generalštaba u trajanju od šest meseci

Mašina pre 32 minuta
U subotu blokada autobuske stanice u Novom Sadu: "Studentska, u jednom pravcu"

U subotu blokada autobuske stanice u Novom Sadu: "Studentska, u jednom pravcu"

N1 Info pre 2 minuta
'Još samo ovaj put i prestajem': Postoji li zavisnost od šećera

'Još samo ovaj put i prestajem': Postoji li zavisnost od šećera

BBC News pre 7 minuta
Magla otežava saobraćaj, dok se očekuje porast temperature i temperaturni rekord u nedelju

Magla otežava saobraćaj, dok se očekuje porast temperature i temperaturni rekord u nedelju

Naslovi.ai pre 12 minuta