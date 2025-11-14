Evroliga kaznila Zvezdu, crveno-beli apelovali na navijače

Košarkaši Crvene zvezde sinoć su sa 91:79 savladali vicešampiona Evrope Monako u meču 11. kola Evrolige i nastavili da blistaju u elitnom klupskom takmičenju.

Zvezda je nošena ogromnog podrškom navijača u "Beogradskoj areni" ostvarila osmu pobedu u sezoni i sada sa učinkom 8-3 deli prvo mesto na tabeli sa Hapoelom iz Tel Aviva. Dan nakon utakmice Evrolige je kaznila crveno-bele sa 7.000 evra zbog nedoličnog ponašanja publike u toku utakmice protiv Monaka, a tim povodom klub sa Malog Kalemegdana izdao je saopštenje i apelovao na svoje pristalice da se to ne ponovi. KK Crvena zvezda dobio je u petak odluku disciplinskog