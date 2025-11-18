Hoće li posle 15 godina ostati na vlasti: Orban poveća plate i penzije, smanjuje smanjuje poreze i kamate za stambene kredite

Hoće li posle 15 godina vladavine opstati na vlasti u Mađarskoj Viktor Orban koji je krenuo u kampanju za izbore u aprilu 2026-e i saopštio da će povećati penzije i plate, a smanjiti poreze i kamate za stambene kredite za mlade, pitaju se zapadni analitičari i mediji.

Kako izveštava francuski list „Mond“, Orbanov predizborni tim je istovremeno izbacio video spotove na kojima se, uz korišćenje veštačke inteligencije, njegov glavni rival Peter Mađar navodno vidi i čuje kako poručuje glasačima da će „smanjiti penzije“,Provladini listovi su, pored ostalog, objavili i fotografiju, sačinjenu uz pomoć veštačke inteligencije, na kojoj se vidi Peter Mađar kako u položaju psa stoji na četiri noge. A na tom snimku, na povodcu ga vodi