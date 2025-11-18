Jaćimović: Demolirali su mi i uništili auotbus dok su ga vukli, oni su naučili da otimaju VIDEO

Nova pre 11 minuta  |  Autor: N1
Jaćimović: Demolirali su mi i uništili auotbus dok su ga vukli, oni su naučili da otimaju VIDEO
Prevoznik Milomir Jaćimović koji deveti dan štrajkuje glađu, za N1 je rekao, govoreći o incidentima ispred Banovine kada su mu i odvukli autobus koji mu je prethodno vraćen, da su mu uništili i demolirali vozilo načinom na koji su ga vukli, a da je pozivao građane da puste. "Oni su naučili da otimaju - pusti im, nek nose, nema tu šta", rekao je Jaćimović. “Oni su sinoć odvukli moje vozilo, oni nit su znali, nit umeli, nit su hteli – demolirali su taj autobus, što
