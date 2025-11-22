Vučić: Amerikanci da bi dali licencu NIS-u žele da vide ceo ugovor, to nije moguće za pet dana

Glas Zaječara pre 1 sat  |  Izvor: Beta
Vučić: Amerikanci da bi dali licencu NIS-u žele da vide ceo ugovor, to nije moguće za pet dana

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić naveo je danas da je situacija u kojoj se odvijaju pregovori o promeni vlasništva u Naftnoj industriji Srbije (NIS) "teška", a da je za uspešan i iz Vašingtona odobren izlazak ruskih partnera iz vlasničke strukture, potrebno da "Amerikanci vide sve detalje ugovora" oko kog se sad pregovara.

Tokom obilaska štandova na sajmu "Vinska vizija Otvorenog Balkana" u Beogradu, Vučić je dodao i da to "nije realno za pet dana (koliko pregovori traju)". "Nama je licenca (za nastavak rada NIS-a) potrebna koliko juče, kako se rafinerija u Pančevu ne bi ugasila. Srbija je obezbedila rezerve, građani neće osetiti posledice, ali država hoće", naveo je Vučić tokom obilaska štandova na sajmu. Upitan zašto Srbija ne iskoristi pravo preče kupovine, Vučić je naveo da
Otvori na glas-zajecara.com

Povezane vesti »

Vučić: Razgovarao sam sa Amerikancima o NIS-u, za 48 sati više informacija

Vučić: Razgovarao sam sa Amerikancima o NIS-u, za 48 sati više informacija

Euronews pre 54 minuta
Vučić o NIS-u: Teški pregovori o izlasku Rusa, Amerikanci traže sve detalje ugovora

Vučić o NIS-u: Teški pregovori o izlasku Rusa, Amerikanci traže sve detalje ugovora

Serbian News Media pre 43 minuta
Vučić: Amerikanci da bi dali licencu NIS-u žele da vide ceo ugovor, to nije moguće za pet dana

Vučić: Amerikanci da bi dali licencu NIS-u žele da vide ceo ugovor, to nije moguće za pet dana

Pravda pre 1 sat
Vučić: Amerikanci da bi dali licencu NIS-u žele da vide ceo ugovor, to nije moguće za pet dana

Vučić: Amerikanci da bi dali licencu NIS-u žele da vide ceo ugovor, to nije moguće za pet dana

Morava info pre 1 sat
Vučić o NIS-u nakon razgovora sa Amerikancima: "Biće teško, građani ne moraju da brinu, to je naš posao"

Vučić o NIS-u nakon razgovora sa Amerikancima: "Biće teško, građani ne moraju da brinu, to je naš posao"

Mondo pre 1 sat
"Sinoć sam razgovarao sa Amerikancima" Predsednik Vučić o NIS-u: Biće teško, ali građani ne moraju da brinu! Za 48 sati više…

"Sinoć sam razgovarao sa Amerikancima" Predsednik Vučić o NIS-u: Biće teško, ali građani ne moraju da brinu! Za 48 sati više informacija

Kurir pre 1 sat
Vučić: Amerikanci da bi dali licencu NIS-u žele da vide ceo ugovor, to nije moguće za pet dana

Vučić: Amerikanci da bi dali licencu NIS-u žele da vide ceo ugovor, to nije moguće za pet dana

Bloomberg Adria pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićBalkanPančevoVašingtonPredsednik Srbijenaftna industrija srbije

Politika, najnovije vesti »

Veran Matić: Tek pošto smo pozvali svoje kontakt tačke u tužilaštvu naložen uviđaj posle napada na ekipu N1

Veran Matić: Tek pošto smo pozvali svoje kontakt tačke u tužilaštvu naložen uviđaj posle napada na ekipu N1

N1 Info pre 33 minuta
Linta: Nadležni u FBiH da procesuiraju odgovorne za raspirivanje mržnje prema Srbima

Linta: Nadležni u FBiH da procesuiraju odgovorne za raspirivanje mržnje prema Srbima

RTV pre 53 minuta
Vučić sa Dodikom o regionalnoj stabilnosti i saradnji Srbije i Republike Srpske

Vučić sa Dodikom o regionalnoj stabilnosti i saradnji Srbije i Republike Srpske

RTV pre 19 minuta
Narodna stranka: Bez podrške studentskoj listi

Narodna stranka: Bez podrške studentskoj listi

Blic pre 44 minuta
Rame uz rame: Vučić sa Dodikom o ključnim temama - regionalnoj stabilnosti i saradnji Srbije i Srpske

Rame uz rame: Vučić sa Dodikom o ključnim temama - regionalnoj stabilnosti i saradnji Srbije i Srpske

Sputnik pre 53 minuta