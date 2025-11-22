Vučić: Amerikanci da bi dali licencu NIS-u žele da vide ceo ugovor, to nije moguće za pet dana

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić naveo je danas da je situacija u kojoj se odvijaju pregovori o promeni vlasništva u Naftnoj industriji Srbije (NIS) "teška", a da je za uspešan i iz Vašingtona odobren izlazak ruskih partnera iz vlasničke strukture, potrebno da "Amerikanci vide sve detalje ugovora" oko kog se sad pregovara.

Tokom obilaska štandova na sajmu "Vinska vizija Otvorenog Balkana" u Beogradu, Vučić je dodao i da to "nije realno za pet dana (koliko pregovori traju)". "Nama je licenca (za nastavak rada NIS-a) potrebna koliko juče, kako se rafinerija u Pančevu ne bi ugasila. Srbija je obezbedila rezerve, građani neće osetiti posledice, ali država hoće", naveo je Vučić tokom obilaska štandova na sajmu. Upitan zašto Srbija ne iskoristi pravo preče kupovine, Vučić je naveo da