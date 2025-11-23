"Dajte mi njen broj da je zovem, neće da se vrati": Evo šta se dogodilo nakon što je Zorica Brunclik napustila emisiju zbog Desingerice - sve stalo, pa pevačica donela odluku

Incident je šokirao prisutne i izazvao pauzu u snimanju.

Desingerica komentarisao je situaciju, izražavajući nezadovoljstvo Zoričinim ponašanjem. Zorica Brunclik je, u emisiji takmičenja "Pinkove zvezde" koja je sinoć emitovana, napustila studio jer je bila iznervirana ponašanjem repera Desingerice, koji je, poput nje, u ulozi žirija. Zorica je saopštila svima da napušta emisiju, a prisutni nisu znali šta da rade. - Ljudi, dajte mi njen broj da je zovem. Šta da radimo? - pričao je Desingerica. - Vratiće se, polako -