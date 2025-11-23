"Dajte mi njen broj da je zovem, neće da se vrati": Evo šta se dogodilo nakon što je Zorica Brunclik napustila emisiju zbog Desingerice - sve stalo, pa pevačica donela odluku

Blic pre 1 sat
"Dajte mi njen broj da je zovem, neće da se vrati": Evo šta se dogodilo nakon što je Zorica Brunclik napustila emisiju zbog…

Incident je šokirao prisutne i izazvao pauzu u snimanju.

Desingerica komentarisao je situaciju, izražavajući nezadovoljstvo Zoričinim ponašanjem. Zorica Brunclik je, u emisiji takmičenja "Pinkove zvezde" koja je sinoć emitovana, napustila studio jer je bila iznervirana ponašanjem repera Desingerice, koji je, poput nje, u ulozi žirija. Zorica je saopštila svima da napušta emisiju, a prisutni nisu znali šta da rade. - Ljudi, dajte mi njen broj da je zovem. Šta da radimo? - pričao je Desingerica. - Vratiće se, polako -
Zorica Brunclik odmah napustila emisiju: Emitovana neprijatna scena u Pinkovim zvezdama: "Posle ovih reči Ja neću ostati…

Blic pre 8 sati
FOTO: U Budimpešti otkriven očuvan rimski sarkofag star 1.700 godina - u njemu je bilo telo devojke

Radio 021 pre 5 minuta
"Nije lako,: Al' je jako" Žena Darka Lazića se snima u uskom, steg'o je top! Izgleda nikad bolje, a za ovo kaže da je idealan…

Blic pre 10 minuta
Verstapen pobednik ulične trke za Veliku nagradu u Las Vegasu

Radio 021 pre 5 minuta
Iako je rok bio produžen: Za policijsku obuku u Sremskoj Kamenici javilo se 200 kandidata manje od traženog

Radio 021 pre 5 minuta
"Maja Gojković da odgovara za 'najlepšu stanicu'": Reakcije na to što je nagrađena za zrenjaninsku vodu

Radio 021 pre 5 minuta