Porfirije čestitao Teofilu godišnjicu ustoličenja na mestu patrijarha jerusalimskog: "Najpre zdravlja, kreposti, mudrosti i radosti"

Porfirije je istakao važnost arhipastirskog služenja za duhovno vođstvo Izražene su molbe za njegovo zdravlje, snagu, mudrost i radost Patrijarh srpski Porfirije uputio je čestitku patrijarhu jerusalimskom i sve Palestine Teofilu, povodom godišnjice ustoličenja u najsvetiji tron Patrijaraha jerusalimskih, saopštila je Srpska pravoslavna crkva (SPC). - Vaše neumorno pregalaštvo i revnosno služenje mnogostradalnoj Jerusalimskoj Crkvi zadivljuje u meri u kojoj