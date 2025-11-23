Rusi udarili na Dnjepar i Zaporožje: Dvoje mrtvih, desetine ranjenih, među njima i devojčica (11)

Rusi udarili na Dnjepar i Zaporožje: Dvoje mrtvih, desetine ranjenih, među njima i devojčica (11)
Tri žrtve napada na Dnjepar su zadržane u bolnici, a preostali, među kojima i devojčica (11) su pušteni na kućno lečenje U napadima na Zaporožje poginuli su 40-godišnji i 52-godišnji muškarac U noćašnjim ruskim vazdušnim udarima na grad Dnjepar ranjeno je 15 ljudi, dok su u napadima na Zaporošku oblast u protekla 24 sata poginule su dve osobe, a osam je ranjeno. Kako je objavio danas na svom "Telegram" kanalu vršilac dužnosti šefa Dnjepropetrovske vojne oblasti
