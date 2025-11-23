Ne pomaže ni 44 poena Jokića Košarkaši Denvera poraženi od Sakramenta

Košarkaši Sakramenta pobedili su jutros u gostima ekipu Denvera rezultatom 128:123 u meču NBA lige.

Najefikasniji u ekipi Denvera bio je reprezentativac Srbije Nikola Jokić sa 44 poena, 13 skokova i sedam asistencija. Jokić je za 37 minuta u igri šutirao 9/10 slobodna bacanja, 13/22 za dva i 3/6 za tri poena, imao je i dve izgubljene lopte. Džamal Marej je postigao 23 poena i devet asistencija, Kameron Džonson je ubacio 20 poena, a Pejton Votson 15. U redovima Sakramenta istakli su se Rasel Vestbruk sa 21 poenom i 11 asistencija i Denis Šruder sa 21 poenom i