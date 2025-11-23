Ne pomaže ni 44 poena Jokića Košarkaši Denvera poraženi od Sakramenta

Dnevnik pre 37 minuta
Ne pomaže ni 44 poena Jokića Košarkaši Denvera poraženi od Sakramenta

Košarkaši Sakramenta pobedili su jutros u gostima ekipu Denvera rezultatom 128:123 u meču NBA lige.

Najefikasniji u ekipi Denvera bio je reprezentativac Srbije Nikola Jokić sa 44 poena, 13 skokova i sedam asistencija. Jokić je za 37 minuta u igri šutirao 9/10 slobodna bacanja, 13/22 za dva i 3/6 za tri poena, imao je i dve izgubljene lopte. Džamal Marej je postigao 23 poena i devet asistencija, Kameron Džonson je ubacio 20 poena, a Pejton Votson 15. U redovima Sakramenta istakli su se Rasel Vestbruk sa 21 poenom i 11 asistencija i Denis Šruder sa 21 poenom i
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Nemoguće je čuvati Jokića, ali se Vestbruk osvetio! Odlični Tristan i još bolji Vučević!

Nemoguće je čuvati Jokića, ali se Vestbruk osvetio! Odlični Tristan i još bolji Vučević!

Sportske.net pre 6 minuta
Jokićeva neverovata partija sa 40+ poena: Bivši saigrač mu ukrao pobedu!

Jokićeva neverovata partija sa 40+ poena: Bivši saigrač mu ukrao pobedu!

Hot sport pre 26 minuta
Nikola potpunao poludeo nakon drame sa fenjerašem: Najgori tim lige umalo slavio, Crnogorac pobesneo!

Nikola potpunao poludeo nakon drame sa fenjerašem: Najgori tim lige umalo slavio, Crnogorac pobesneo!

Hot sport pre 1 minut
Nestvarna partija Jokića nedovoljna za pobedu: Denver poražen od Sakramenta (FOTO/VIDEO)

Nestvarna partija Jokića nedovoljna za pobedu: Denver poražen od Sakramenta (FOTO/VIDEO)

Euronews pre 1 minut
Jokić briljirao, ali uzalud! Pogledajte foto galeriju sa utakmice Denvera i Sakramenta!

Jokić briljirao, ali uzalud! Pogledajte foto galeriju sa utakmice Denvera i Sakramenta!

Kurir pre 1 minut
Jokić ponovo prepravio istoriju (video)

Jokić ponovo prepravio istoriju (video)

Sportski žurnal pre 1 minut
Ne može Jokić sam: Sakramento slavio u Denveru

Ne može Jokić sam: Sakramento slavio u Denveru

Sport klub pre 16 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaNBASakramentoNikola JokićDenver

Sport, najnovije vesti »

Nemoguće je čuvati Jokića, ali se Vestbruk osvetio! Odlični Tristan i još bolji Vučević!

Nemoguće je čuvati Jokića, ali se Vestbruk osvetio! Odlični Tristan i još bolji Vučević!

Sportske.net pre 6 minuta
Jokićeva neverovata partija sa 40+ poena: Bivši saigrač mu ukrao pobedu!

Jokićeva neverovata partija sa 40+ poena: Bivši saigrač mu ukrao pobedu!

Hot sport pre 26 minuta
Nikola potpunao poludeo nakon drame sa fenjerašem: Najgori tim lige umalo slavio, Crnogorac pobesneo!

Nikola potpunao poludeo nakon drame sa fenjerašem: Najgori tim lige umalo slavio, Crnogorac pobesneo!

Hot sport pre 1 minut
Nestvarna partija Jokića nedovoljna za pobedu: Denver poražen od Sakramenta (FOTO/VIDEO)

Nestvarna partija Jokića nedovoljna za pobedu: Denver poražen od Sakramenta (FOTO/VIDEO)

Euronews pre 1 minut
Slučaj „Parker” slika i prilika sezone

Slučaj „Parker” slika i prilika sezone

Sportski žurnal pre 36 minuta