Stanje na putevima: Oprez zbog zimskih uslova vožnje u planinskim područjima

Zbog hladnog vazduha, kiše i mogućih snežnih padavina, vozači i danas moraju računati na zimske uslove vožnje, posebno na putevima u planinskim predelima oko Valjeva, Loznice, Užica, Nove Varoši, Prijepolja, Ivanjice i Novog Pazara, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Iz AMSS-a poručuju da je najbolje koristiti glavne putne pravce, jer oni imaju prioritet u zimskom održavanju, dok se na putevima drugog i trećeg prioriteta mogu pojaviti sneg ili poledica. Vozači se podsećaju da je obavezna upotreba zimskih pneumatika i kompletne zimske opreme. Prema podacima Zimske službe JP „Putevi Srbije“ za sezonu 2025/26, prikupljenim u 5.22 časova, najfrekventniji pravci prvog prioriteta su prohodni i bez snega. Snega ima na deonicama I