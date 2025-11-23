Tramp: Rat između Rusije i Ukrajine se nikada ne bi dogodio uz pravo američko i ukrajinsko vođstvo

Tramp: Rat između Rusije i Ukrajine se nikada ne bi dogodio uz pravo američko i ukrajinsko vođstvo
Američki predsednik Donald Tramp oglasio se na društvenoj mreži Truth Social u trenutku dok visoki zvaničnici SAD i Ukrajine, kao i savetnici za nacionalnu bezbednost Francuske, Britanije i Nemačke, u Ženevi razgovaraju o nacrtu američkog plana za okončanje rata u Ukrajini. „Rat između Rusije i Ukrajine je nasilan i strašan rat koji se, uz snažno i pravo američko i ukrajinsko vođstvo, nikada ne bi dogodio. Počeo je mnogo pre nego što sam preuzeo drugi mandat, za
