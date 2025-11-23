TVITOVI - "Parker donosi pobedu u OAKA areni"

Košarkaši Partizana ostvarili su novu pobedu u AdmiralBet ABA ligi.

Crno-beli su u meču osmog kola grupe A u "Beogradskoj areni" savladali Studentski centar sa 94:72 i ostvarili peti trijumf uz takmičenju, te su sada na učinku 5-1. Apsolutni junak Partizana večeras je povratnik u tim Džabari Parker koji je zablistao sa 28 poena i pokazao da nije zaboravio da igra košarku. Upravo je on posle meča glavna tema među partizanovcima koji od nekadašnjeg NBA igrača očekuju da nastavi u ovom ritmu. Parker donosi pobedu u OAKA areni, živi