TVITOVI - "Parker donosi pobedu u OAKA areni"

Sportske.net pre 22 minuta  |  Sportske.net
TVITOVI - "Parker donosi pobedu u OAKA areni"

Košarkaši Partizana ostvarili su novu pobedu u AdmiralBet ABA ligi.

Crno-beli su u meču osmog kola grupe A u "Beogradskoj areni" savladali Studentski centar sa 94:72 i ostvarili peti trijumf uz takmičenju, te su sada na učinku 5-1. Apsolutni junak Partizana večeras je povratnik u tim Džabari Parker koji je zablistao sa 28 poena i pokazao da nije zaboravio da igra košarku. Upravo je on posle meča glavna tema među partizanovcima koji od nekadašnjeg NBA igrača očekuju da nastavi u ovom ritmu. Parker donosi pobedu u OAKA areni, živi
Otvori na sportske.net

Povezane vesti »

Parker vodio Partizan do ubedljive pobede nad Studentskim centrom

Parker vodio Partizan do ubedljive pobede nad Studentskim centrom

RTS pre 12 minuta
Meč sezone parkera: Džabari sa 28 poena nosio Partizan do velike pobede!

Meč sezone parkera: Džabari sa 28 poena nosio Partizan do velike pobede!

Hot sport pre 27 minuta
Grejem: Želim da budem lider, kreator...

Grejem: Želim da budem lider, kreator...

Sportski žurnal pre 22 minuta
Parker predvodio Partizan do pobede nad SC Derbijem

Parker predvodio Partizan do pobede nad SC Derbijem

Euronews pre 12 minuta
Saša Obradović pričao o grejemu i batleru! Trener Crvene zvezde bez dlake na jeziku!

Saša Obradović pričao o grejemu i batleru! Trener Crvene zvezde bez dlake na jeziku!

Kurir pre 27 minuta
Iskreno o džabariju parkeru: Željko Obradović posle Studentskog centra...

Iskreno o džabariju parkeru: Željko Obradović posle Studentskog centra...

Kurir pre 2 minuta
Ovo su "grobari" čekali! Partizan pobedio Studentski centar i dobio "pravog" DŽabarija Parkera!

Ovo su "grobari" čekali! Partizan pobedio Studentski centar i dobio "pravog" DŽabarija Parkera!

Večernje novosti pre 27 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaNBAPartizanBeogradska ArenaABA liga

Sport, najnovije vesti »

Šapić na klupi Novog Beograda startovao porazom na peterce

Šapić na klupi Novog Beograda startovao porazom na peterce

Danas pre 12 minuta
Teniseri Italije treći put uzastopno osvojili Dejvis kup titulu

Teniseri Italije treći put uzastopno osvojili Dejvis kup titulu

Danas pre 1 sat
Košarkaška reprezentacija Srbije se okupila – počinje misija Katar 2027.

Košarkaška reprezentacija Srbije se okupila – počinje misija Katar 2027.

Danas pre 52 minuta
ABA liga: Pobeda Crvene zvezde u Beču

ABA liga: Pobeda Crvene zvezde u Beču

Danas pre 2 sata
Vladan Milojević: Znali smo da će se Javor braniti sa 10 igrača

Vladan Milojević: Znali smo da će se Javor braniti sa 10 igrača

Danas pre 3 sata