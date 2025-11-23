Željko Obradović: Hvala ljudima koji su došli i pružili nam podršku

Željko Obradović: Hvala ljudima koji su došli i pružili nam podršku

Partizan je večeras na svom terenu pobedio Studentski centar 94:72, u osmom kolu regionalne ABA lige

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović zahvalio se večeras navijačima na podršci i prisustvu na utakmici protiv Studentskog centra. - Želim da se zahvalim ljudima koji su došli na utakmicu i pružili nam podršku i bili uz ekipu svih 40 minuta. Dobili smo tim koji igra izuzetno zanimljivu košarku. Ono što je meni kao treneru palo za oko jeste način kako igraju u napadu i kakve kretnje imaju i mislim da moj kolega izvlači apsolutno maksimum iz ovog tima - rekao
Zona Jug – rezultati odloženih utakmica i završna tabela jesenje polusezone

"Batler i Grejem imaju problem, to može da traje": Saša Obradović priznao brigu Crvene zvezde

Željko Obradović posle slavlja nad Studentskim centrom: Hvala ljudima koji su došli na utakmicu, rasporedili smo minutažu

(VIDEO) Milton: Moramo da uđemo u pobednički ritam

Obradović o pobedi Zvezde, debiju Grejema i Batlerovim mukama: „Ima slatkih problema, koji mogu biti gorki“

Željko kratko o Džabariju, najavio duel sa Panatinaikosom i otkrio zašto Bošnjaković nije igrao

Obradović kratko pohvalio Parkera, pa otkrio lošu vest

Šapić na klupi Novog Beograda startovao porazom na peterce

Razgoropađeni Džabari Parker ubacio šest trojki, pobeda Partizana u ABA ligi

Teniseri Italije treći put uzastopno osvojili Dejvis kup titulu

Košarkaška reprezentacija Srbije se okupila – počinje misija Katar 2027.

ABA liga: Pobeda Crvene zvezde u Beču

