Željko Obradović: Hvala ljudima koji su došli i pružili nam podršku

Partizan je večeras na svom terenu pobedio Studentski centar 94:72, u osmom kolu regionalne ABA lige

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović zahvalio se večeras navijačima na podršci i prisustvu na utakmici protiv Studentskog centra. - Želim da se zahvalim ljudima koji su došli na utakmicu i pružili nam podršku i bili uz ekipu svih 40 minuta. Dobili smo tim koji igra izuzetno zanimljivu košarku. Ono što je meni kao treneru palo za oko jeste način kako igraju u napadu i kakve kretnje imaju i mislim da moj kolega izvlači apsolutno maksimum iz ovog tima - rekao