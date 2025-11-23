UŽIVO Prevremeni predsednički izbori u Republici Srpskoj

U Republici Srpskoj danas se održavaju prevremeni predsednički izbori. Biračka mesta, njih 2.211, otvorena su od 7 do 19 sati.

Kandidati za predsednika Republike Srpske su Siniša Karan iz Saveza nezavisnih sodijademokrata (SNSD), Branko Blanuša iz Srpske demokratske stranke (SDS), Dragan Đokanović iz Saveza za novu politiku, Nikola Lazarević iz Ekološke partije Srpske, kao i Igor Gašević i Slavko Dragičević, koji su nezavisni kandidati. U centralni birački spisak za prevremene predsedničke izbore, koji je potvrdila Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK), upisano je