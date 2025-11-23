Porfirije čestitao Teofilu godišnjicu ustoličenja na mestu patrijarha jerusalimskog

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf.rs/Tanjug
Porfirije čestitao Teofilu godišnjicu ustoličenja na mestu patrijarha jerusalimskog
Patrijarh srpski Porfirije uputio je juče čestitku patrijarhu jerusalimskom i sve Palestine Teofilu, povodom godišnjice ustoličenja u najsvetiji tron Patrijaraha jerusalimskih, saopštila je Srpska pravoslavna crkva ( SPC). "Vaše neumorno pregalaštvo i revnosno služenje mnogostradalnoj Jerusalimskoj Crkvi zadivljuje u meri u kojoj plodonosi, što je i pokazatelj kako Vašeg odgovornog kormilarenja poverenom Lađom tako i nesebične ljubavi prema svoj bogoljubivoj deci
