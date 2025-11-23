Zelenski opet ide kod Trampa, razgovaraće o najosetljivijem pitanju u planu? Sastanak moguć već ove nedelje

Telegraf pre 54 minuta  |  Telegraf.rs
Zelenski opet ide kod Trampa, razgovaraće o najosetljivijem pitanju u planu? Sastanak moguć već ove nedelje

Američki i ukrajinski zvaničnici razgovaraju o potencijalnoj poseti Volodimira Zelenskog Vašingtonu, preneo je Reuters.

Dodaje se da bi se to moglo dogoditi već ove nedelje kako bi se razgovaralo o mirovnom planu sa samim predsednikom SAD, Donaldom Trampom. Pozivajući se na dva izvora upoznata sa temom, Reuters izveštava da bi glavna ideja bila da Tramp i Zelenski direktno razgovaraju o najosetljivijim pitanjima (kao što je teritorija). Za sada nema potvrđenog datuma. Tokom svog drugog brifinga sa novinarima ranije, američki državni sekretar Marko Rubio je u Ženevi rekao da su
