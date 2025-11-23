Prenos, Javor - Zvezda: Crveno-beli se ovome nisu nadali!

Večernje novosti pre 17 minuta
Prenos, Javor - Zvezda: Crveno-beli se ovome nisu nadali!

CRVENA zvezda pred novu evropsku utakmicu ima obavezu u Superligi Srbije. Crveno-beli gostuju Javoru u Ivanjici u 16. kolu. Ovaj meč možete pratiti u prenosu uživo na portalu "Novosti".

FOTO: FK Crvena zvezda 72' - Ne može Zvezda da probije bedem Javora i sve je manje vreme da šampion Srbije to uradi. 65' - Nisu se verovatno nadali crveno-beli da posle 65 minuta neće biti golova, posebno u mreži Javora. 61' - Već 12 kornera su izveli gosti, no nijednom nije bilo prave opasnosti po gol domaćina. 59' - Drugi korner je izveo Javor, ali je faul u napadu iznudio Učena. Sat vremena igre u Ivanjici i dalje nema golova. 51' - Nova dobra šansa za Zvezdu.
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

Uživo: Javor - Crvena zvezda 1:0, var potvrdio gol Ivanjičana (video)

Uživo: Javor - Crvena zvezda 1:0, var potvrdio gol Ivanjičana (video)

Sportski žurnal pre 2 minuta
Roma novi lider serije a: Rimljani srušili Kremoneze na gostovanju

Roma novi lider serije a: Rimljani srušili Kremoneze na gostovanju

Kurir pre 32 minuta
Nestvarni Vasiljević blista protiv Zvezde, Ivanić se ispromašivao

Nestvarni Vasiljević blista protiv Zvezde, Ivanić se ispromašivao

Nova pre 17 minuta
Javor - Crvena zvezda, uživo: Sneg u Ivanjici za muke šampiona Srbije

Javor - Crvena zvezda, uživo: Sneg u Ivanjici za muke šampiona Srbije

Mondo pre 52 minuta
Javor - crvena Zvezda: Nema penala za Zvezdu, VAR rekao "NE"!

Javor - crvena Zvezda: Nema penala za Zvezdu, VAR rekao "NE"!

Kurir pre 17 minuta
Roma ponovo na vrhu Serije A

Roma ponovo na vrhu Serije A

B92 pre 52 minuta
Kremoneze ređao remije, sad počeo da niže poraze: Roma drži prvo mesto u Seriji a, tri gola za nova tri boda

Kremoneze ređao remije, sad počeo da niže poraze: Roma drži prvo mesto u Seriji a, tri gola za nova tri boda

Telegraf pre 37 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Crvena ZvezdaIvanjicaJavorSuperligafk crvena zvezda

Sport, najnovije vesti »

Uspešan nastup pirotskih karatista na međunarodnom turniru "Panter open"

Uspešan nastup pirotskih karatista na međunarodnom turniru "Panter open"

Plus online pre 42 minuta
Premijer liga: Aston Vila nastavlja pohod ka vrhu, savladan i Lids u gostima

Premijer liga: Aston Vila nastavlja pohod ka vrhu, savladan i Lids u gostima

Danas pre 37 minuta
F1: Meklarenovi vozači diskvalifikovani u Las Vegasu

F1: Meklarenovi vozači diskvalifikovani u Las Vegasu

Auto blog pre 27 minuta
Elzan Bibić oborio državni rekord na Beogradskom polumaratonu

Elzan Bibić oborio državni rekord na Beogradskom polumaratonu

RTS pre 52 minuta
Gaspova Roma je sve ono što nije bila njegova Atalanta, ali pobede se nižu, prvo mesto je tu i snovi o "novoj 2001." počinju…

Gaspova Roma je sve ono što nije bila njegova Atalanta, ali pobede se nižu, prvo mesto je tu i snovi o "novoj 2001." počinju da žive

Sportske.net pre 52 minuta